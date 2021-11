Le beau message d’Achraf Hakimi aux Marocains

L’international marocain Achraf Hakimi a adressé ses remerciements aux supporters marocains pour leur soutien continu, soulignant qu’ils constituent une motivation pour lui.

Dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique, le latéral du Paris Saint-Germain est revenu sur son parcours et ses objectifs, exprimant sa gratitude envers les Marocains, qui ne manquent pas de le soutenir. « Cela me rend très fier de voir que les gens apprécient ce que je fais, ma façon de jouer, ce que je dégage, sur le terrain et ailleurs. Les supporters marocains m’apportent beaucoup de bonheur et je veux leur exprimer ma gratitude en donnant le meilleur de moi-même à chaque match », a-t-il confié.

Le joueur de 23 ans a par ailleurs fait l’éloge de la Fédération Royale Marocaine de Football : » La FRMF fait du très bon travail. Elle a déployé de gros efforts pour la sélection, mais pas seulement. La fédération s’implique beaucoup pour les équipes de jeunes, pour tous ceux qui viennent « d’en bas », pour tous les amateurs de football en général. Elle cherche à offrir les meilleures conditions possibles à la pratique de notre sport ».

Notons qu’Achraf Hakimi est très apprécié des Marocains pour son haut niveau, mais aussi pour son attachement à son pays natal.

M.F.