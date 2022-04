Le beau geste des supporters de Liverpool envers Ronaldo (VIDEO)

Les supporters de Liverpool ont exprimé leur solidarité avec Cristiano Ronaldo, mardi, lors du match ayant opposé leur équipe à Manchester United, comptant pour la 30e journée de la Premier League.

Endeuillé par le décès de son fils nouveau né, le Portugais n’a pas participé au match aux côtés des Mancuniens. Lors de la septième minute du match, les supporters des Reds se sont levés et ont porté le maillot de la star portugaise, en applaudissant, pour lui exprimer leur soutien et leur solidarité suite à cette tragédie. Les supporters de Manchester United se sont également joints à cette initiative.

Pour rappel, Ronaldo avait annoncé, lundi, le décès de son fils, l’un des jumeaux nés récemment. « C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur », a écrit Ronaldo, conjointement avec sa compagne Georgina Rodriguez.

De même que les parents endeuillés ont tenu à remercier le personnel médical, médecins et infirmiers, pour leur soutien et leur solidarité. Demandant également le respect de leur vie privée en ces pénibles circonstances, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont adressé ce message d’amour au petit défunt: « Notre fils, tu es notre ange. Nous t’aimons pour toujours! ».

M.F.