Le beau geste de l’Ajax envers Nouri et sa famille (VIDEO)

L’Ajax a remporté le 34e titre de champion de son histoire. Mais il a perdu une de ses pépites les plus prometteuses. Et ça, personne ne l’oubliera jamais. Il s’agit de l’international marocain, Abdelhak Nouri, qui a été obligé d’arrêter sa carrière à cause d’un malaise cardiaque. La coincidence dans cette histoire, c’est que le Marocain portait, lui aussi, le numéro 34.

“Appie”, comme le surnommait les joueurs de l’Ajax, restera à jamais dans la mémoire du club. C’est pour cette raison que l’équipe néerlandaise lui a dédié les deux titres remportés cette saison: l’Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas. Le club a invité le père et le frère du joueur à monter sur scène et leur a offert les trophées. Un moment qui sera sans doute gravé à tout jamais dans l’histoire de l’équipe et de la famille Nouri.

Rappelons qu’en juillet 2017, lors d’un match préparatif contre le Werder Breme, Nouri s’est effondré sur le terrain et a immédiatement été transporté par avion à l’hôpital. Le joueur, qui évoluait avec l’Ajax depuis l’âge de neuf ans, a été victime de lésions cérébrales graves et permanentes.

Quelques mois après, le frère de Nouri avait confirmé que de légers progrès avaient été accomplis concernant l’état de santé du joueur, mais il est très peu probable qu’il puisse rejouer au football un jour.

N.K