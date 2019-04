Le beau geste de la FRMF envers le gardien de Horoya

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de prendre en charge les frais d’hospitalisation du gardien sénégalais, Khadim N’Diyae, qui a été grièvement blessé lors du match ayant opposé le WAC au Horoya Conakry, a appris Le Site Info de sources bien informées.

Et d’ajouter que la FRMF a également pris en charge les frais de l’intervention chirurgicale que le joueur a subie, samedi soir, à l’hôpital Cheikh Zayed de Rabat.

Par ailleurs, le porte-parole de la Fédération, Mohamed Makrouf, accompagné du président de la Fédération guinéenne, ont rendu visite au joueur à l’hôpital.

Notons que Khadim N’Diyae a été victime, samedi, d’une double fracture du tibia-péroné à la 88eme minute du match Wydad-Horoya Conakry, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Le gardien de but sénégalais devrait être absent pour au moins 6 mois et donc pourrait rater la CAN 2019.

Rappelons par ailleurs que le Wydad de Casablanca a écrasé (5-0) le Horoya Athlétic Club (Guinée), samedi 13 avril au complexe Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine.

Une victoire qui a permis aux hommes de Faouzi Benzarti de décrocher leur place dans le dernier carré de la compétition continentale.

