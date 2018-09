Le Bayern sous le charme d’un Lion de l’Atlas

Après Laayoune et Boujdour en juin 2018, c’est au tour des provinces de Oued Eddahab et d’Aousserd d’accueillir du 24 septembre au 3 octobre 2018 la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus chez la femme initiée par La Fondation Phosboucraa.