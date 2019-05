Le Bayern s’offre la coupe d’Allemagne (VIDEO)

Le Bayern Munich a remporté, samedi, la Coupe d’Allemagne de football, en battant Leipzig (3-0) en finale à Berlin, réussissant le doublé coupe-championnat à l’issue d’une saison pourtant difficile.

Les trois réalisations des Bavarois ont été inscrites par Robert Lewandowski, qui a réussi un doublé (29è et 85e) et Kingsley Coman (78è). Pendant les dernières minutes du match, le duo Robben/Ribéry a été reconstitué pour la dernière fois. Éloigné des terrains depuis septembre dernier à cause d’une grave blessure, l’international et champion du monde français Corentin Tolisso est entré en jeu à la 65è de cette finale.

S.L. (avec MAP)