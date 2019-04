Le Bayern sera privé de Ribéry

Le Bayern Munich sera privé des services de son ailier français Franck Ribéry, malade, lors de son déplacement dimanche Düsseldorf, a annoncé vendredi l’entraîneur de l’équipe Niko Kovac.

“Franck (35 ans) est malade depuis trois jours”, a déclaré le technicien bavarois, qui ne pourra pas compter non plus sur le Français Corentin Tolisso et le néerlandais Arjen Robben, indisponibles pour cause de blessures.

Tolisso (24 ans), champion du monde avec les Bleus, a repris l’entraînement collectif mais n’a toujours pas rejoué depuis sa grave déchirure du ligament au genou en septembre.

Robben, âgé de 35 ans, qui souffre de douleurs musculaires persistantes depuis des mois, avait déclaré jeudi dans une interview qu’il n’était pas sûr de pouvoir rejouer un jour avec le Bayern.

A.K.A. (avec MAP)