Le Bayern Munich remporte le Mondial-2021 des clubs (VIDEO)

Le club allemand Bayern Munich a remporté vendredi la Coupe du monde des clubs au Qatar en s’imposant (1-0) contre les Tigers (Mexique), soit son sixième titre consécutif en moins d’un an. Le seul but de la rencontre a été l’œuvre du Français Benjamin Pavard (59è).

Grâce à cette victoire, les Bavarois égalisent l’exploit du FC Barcelone de 2009, la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, championnat et supercoupe nationale, Ligue des champions, supercoupe d’Europe et Mondial des clubs. Le Bayern Munich remporte ainsi son deuxième Mondial des clubs, après 2013, dans cette compétition sous sa forme moderne, et le huitième consécutif d’une équipe européenne.

S.L. (avec MAP)