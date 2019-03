Le Bayern a fait une offre à l’Ajax pour Hakim Ziyech

Ziyech a séduit plusieurs grandes écuries européennes durant cette saison. Parmi elles, on retrouve le Bayern Munich. Le géant allemand est impressionné par les capacités du joueur et a même lancé une “opération séduction” pour l’attirer dans ses filets.

C’est en tout cas ce que avance Marca. Le journal a fait savoir que le Bayern a entamé les négociations avec l’Ajax Amsterdam pour un éventuel transfert de Hakim lors du prochain Mercato. Les Bavarois auraient formulé une offre de 35 millions d’euros aux dirigeants néerlandais, indique le quotidien espagnol.

C’est une occasion en or pour le Lion de l’Atlas. Franck Ribéry et Arjen Robben ne devraient plus s’éterniser à Munich puisqu’ils envisagent la retraite en fin de saison. Ziyech pourrait donner un nouveau souffle au secteur offensif du Bayern et se forger une place indiscutable dans le onze de départ de Niko Kovač.

Il semble qu’un nouvel épisode semble se dessiner dans la carrière de l’international marocain. L’actuel meilleur joueur de l’Eredivisie réalise une saison époustouflante et enchaîne les succès avec le club de la capitale.

Le dernier est sans aucun doute la victoire historique contre le Real Madrid (1-4), éliminé en 8es de finale de C1 mardi dernier. Hakim Ziyech, qui a marqué à l’aller et au retour, a brillé par sa technique et son style de jeu. Notons que Ziyech a inscrit 18 buts et 25 passes décisives en 35 matchs disputés cette année (toutes compétitions confondues).

N.K.