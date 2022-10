Le Barça veut « se débarrasser » de Gerard Piqué

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone a la ferme intention de se passer des services de son défenseur, Gerard Piqué. Ceci, à cause du faible niveau de jeu et du rendement de ce dernier, lors de la rencontre de son équipe contre l’Inter de Milan, pour le compte de la 4ème journée du Groupe C de la Ligue des champions, qui s’est terminée sur le score de 3-3.

Ainsi, d’après le journal espagnol d’information sportive » Marca », le club catalan est en train d’oeuvrer à mettre un terme aux contrats des joueurs dont l’influence est grande concernant l’échelle des salaires, surtout des footballeurs qui ont refusé la réduction des salaires. Et Gerard Piqué fait partie de ces derniers, a précisé la même source.

Par ailleurs, a-t-on également rappelé, la direction sportive du Barça avait essayé de « se débarrasser » de Piqué, pendant la dernière saison estivale et ce, en vue de réduire les salaires des joueurs, mais cette tentative a été vouée à l’échec. De même que l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s’était entretenu avec le défenseur, à la fin de la saison footballistique écoulée, et lui a expliqué qu’il a perdu sa place officielle au sein de la formation. Malgré cela, Gerard Piqué a persisté dans son vœu de poursuivre son parcours sportif avec l’équipe, a encore précisé « Marca ».

Cependant, a poursuivi le journal sportif, le FC Barcelone est, de son côté, fermement décidé à obtenir le départ du défenseur, à la fin de la saison actuelle. Même si le contrat de Gerard Piqué avec le club a pour terme l’été de l’année… 2024!

L.A.