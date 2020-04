Le Barça sur les traces d’un Lion de l’Atlas

L’international marocain Amine Harit, sociétaire de l’équipe allemande de Schalke 04, est sur les tablettes du club catalan de FC Barcelone, rapporte, mercredi, le quotidien spécialisé Mundo Deportivo.

Le Barça suit de près le milieu de terrain marocain Amine Harit, de 22 ans, “l’un des jeunes les plus prometteurs de la Bundesliga”, souligne le quotidien sportif espagnol, assurant qu’il s’agit d’un joueur “polyvalent et offensif”.

“Les registres de Harit sont spectaculaires”, écrit le journal proche du club catalan, précisant que l’international marocain a disputé cette saison 24 matchs et inscrit 6 réalisations, ce qui constitue son record personnel. En plus, Mundo Deportivo nous apprend que FC Barcelone et Schalke 04 ont déjà entamé les négociations sur le jeune international marocain.

Toutefois, le quotidien fait noter que, bien qu’il figure parmi les joueurs suivis par le Barça, Amine Harit “n’est pas une priorité” pour la direction sportive du club catalan.

S.L. (avec MAP)