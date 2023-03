Le Barça souhaite Ramadan Moubarak aux musulmans

La page officielle du FC Barcelone sur Instagram a partagé mercredi soir une vidéo qui fera plaisir aux fans musulmans du Barça. Sur cet extrait, on peut voir Xavi Hernandez, entraîneur du club catalan et deux joueurs marocains (Ilias Akhomach et Chadi Riad) souhaiter un Ramadan Moubarak aux musulmans.

La publication a connu un fort succès sur le réseau social en question puisque près de 3 millions de personnes ont « liké » cette courte vidéo en moins de 24 heures.