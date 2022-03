Le Barça signe un accord de sponsoring avec Spotify (PHOTO)

Le FC Barcelone et la plateforme de streaming audio Spotify ont signé un contrat de sponsoring pour les quatre prochaines saisons.

« Le nom de la compagnie apparaîtra sur la partie avant des maillots de match et d’entraînement des équipes premières masculine et féminine de football. Pour la première fois, le stade aura aussi un partenaire et s’appellera désormais le Spotify Camp Nou », a indiqué, mardi soir, le club catalan.

L’accord devra être soumis au vote des représentants des supporters-actionnaires du club lors d’une assemblée générale extraordinaire qui sera organisée le 3 avril prochain de manière distancielle, pour la première fois de l’histoire du club.

En vertu de l’accord, négocié il y a des mois, la marque Spotify apparaîtra sur le maillot des équipes premières masculine et féminine à partir de juillet et durant quatre saisons, et sur les maillots d’entraînements des deux équipes durant trois saisons.

Selon des médias espagnols, le montant du contrat s’élève aux alentours des 70 M d’EUR par saison sur quatre ans, ce qui en ferait le contrat de sponsoring le plus élevé sur la planète football, à hauteur du partenariat entre le Real Madrid et la compagnie aérienne Emirates.

M.F.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022