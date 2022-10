Le Barça reversé en Ligue Europa (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Inter Milan a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant largement Viktoria Plzen 4-0 mercredi à San Siro, un résultat qui élimine le FC Barcelone avant sa rencontre face au Bayern Munich au Camp Nou.

A une journée de la fin, l’Inter, deuxième du groupe C, rejoint le Bayern, déjà qualifié. Le Barça, en troisième position, devra se contenter de la Ligue Europa.

Les Milanais ont acquis leur qualification face aux Tchèques de Plzen grâce à un but de Henrikh Mkhitaryan (35e), un doublé d’Edin Dzeko (42e, 66e) et un but de Romelu Lukaku (87e), de retour après sa blessure survenue fin août.

