Le Barça rêve d’un triplé historique

Le FC Barcelone a écrasé le Betis Séville (4-1) dimanche pour la 28e journée du Championnat d’Espagne, prenant son envol en tête avec une avance de dix points quasi définitive pour le titre.

Leo Messi, en pleine forme, a expédié un coup franc dans la lucarne (18e), catapulté au fond une talonnade de Luis Suarez (45e+2) et inscrit un but incroyable, sorte de lob tendu et tout en toucher, entré avec l’aide de la transversale (85e). Entretemps, Suarez avait marqué à son tour au bout d’un slalom tout en puissance (63e), confortant sa deuxième place au classement des buteurs avec 18 buts, même s’il a fini le match blessé à une cheville. Loren Moron a sauvé l’honneur du Betis (82e).

Et puisque l’Atlético Madrid (2e, 56 pts) a perdu 2-0 contre Bilbao samedi, le Barça (1er, 66 pts) s’achemine tout droit vers un 26e titre de champion, le huitième en onze ans. Quant au Real Madrid du revenant Zinédine Zidane, il est troisième à douze longueurs (54 pts).

Pour Barcelone, tous les rêves restent permis: après le festival offensif réussi mercredi contre Lyon en huitième retour de Ligue des champions (5-1), déjà avec un doublé de Messi, le Barça peut nourrir le fol espoir de réussir à nouveau le triplé Liga-Coupe-C1, comme en 2009 et 2015.

Ci-après les résultats de la 28e journée du Championnat d’Espagne de football:

Vendredi:

Real Sociedad – Levante 1 – 1

Samedi:

SD Huesca – Alavés 1 – 3

Real Madrid – Celta Vigo 2 – 0

Athletic Bilbao – Atlético Madrid 2 – 0

Leganés – Gérone 0 – 2

Dimanche:

Eibar – Valladolid 1 – 2

Espanyol Barcelone – Séville 0 – 1

Villarreal – Rayo Vallecano 3 – 1

Valence CF – Getafe 0 – 0

Betis Séville – Barcelone 1 – 4.