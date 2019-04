Le Barça remporte la Liga grâce à un but de Messi (VIDEO)

Après sa victoire contre Levante ce samedi (1-0), le Barça est champion d’Espagne. C’est la vingt-sixième fois de son histoire que le club remporte la Liga et c’est le deuxième titre de Liga en deux ans pour Valverde.

Les joueurs du Barça sont champions après leur petite victoire contre Levante (1-0), avec un but de… Lionel Messi qui est rentré à la mi-temps.

Sur les onze dernières années, le Barça a dominé la Liga avec 8 sacres (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019), ne laissant que trois titres à l’Atletico de Madrid (2014) et au Real Madrid (2012 et 2017).