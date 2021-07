Le Barça jouera-t-il à Jérusalem contre une équipe israélienne ?

Suite aux rumeurs selon lesquelles le Barça disputera un match amical contre l’équipe israélienne du Beitar FC à Jérusalem, la Fédération Palestinienne de Football a adressé un message à la direction blaugrana, contestant cette décision.

Selon Russia Today, citant des médias espagnols, le président du Barça, Joan Laporta a adressé une réponse à la Fédération Palestinienne, leur assurant que le club n’a pris aucune décision dans ce sens. « Nous avons reçu votre correspondance dans laquelle vous avez exprimé votre inquiétude quant à l’organisation par le FC Barcelone d’un match amical à Jérusalem. Nous tenons à vous informer que le club n’a pas encore annoncé son plan de pré-saison », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Le Barça n’a contacté aucun club ni aucun organisme pour organiser un match à Jérusalem. Comme vous le savez, le FC Barcelone est une institution sportive démocratique engagée pour les droits et principes fondamentaux. Et nous nous sommes toujours exprimés à travers nos actions tout au long de l’histoire du club, en faveur des droits et libertés des peuples ».

M.F.