AMICAL – Démonstration du Barça samedi soir aux Etats-Unis. Premier but d’Antoine Griezman, doublé de Suarez et but de Dembélé.

Le Barça avait déjà battu Naples mercredi dernier à Miami (2-1) lors de cette tournée américaine. Lionel Messi, victime d’une blessure au mollet n’a toujours pas joué et pourrait manquer le début de la Liga.