Le Barça désigne un successeur provisoire à Koeman (PHOTO)

Le FC Barcelone a annoncé avoir nommé Sergi Barjuan comme successeur par intérim à Ronald Koeman, licencié mercredi suite à la défaite contre Rayo Vallecano (1-0).

Dans un communiqué, le club a annoncé que l’entraîneur de l’équipe B prendra les commandes de l’équipe première en attendant de signer un contrat avec un nouvel entraîneur. « Sergi Barjuan, l’actuel entraîneur du Barça B, prendra la charge de manière provisoire de la direction technique de l’équipe première. L’intérim sur le banc de l’équipe première s’arrêtera quand le club aura signé un contrat avec un nouvel entraîneur après le limogeage de Ronald Koeman », annonce le communiqué.

Le nouvel entraîneur sera présenté aux joueurs par Joan Laporta lors de la séance d’entraînement de jeudi après-midi. Il tiendra également une conférence de presse vendredi, pour le match contre Alaves samedi prochain.

M.F.

