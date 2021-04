Le Barça demande un sacrifice colossal à Messi

Quelques mois seulement séparent Messi du terme de son contrat avec le FC Barcelone. L’Argentin n’a toujours pas décidé s’il prolonge ou pas, et le FC Barcelone ne compte pas se séparer de l’une de ses plus grandes légendes. Toutefois, le club devra prendre en compte sa situation financière précaire, même quand il s’agira de garder Messi.

En effet, le Barça a plus d’un milliard de dettes, et ne peut plus se permettre les mêmes folies financières qu’avant. Selon l’émission espagnole El Chiringuito, si Messi reste au Barça, il verra son salaire réduit à 60%. « A l’heure actuelle, ce que le club pense offrir à Lionel Messi est un salaire de 30 millions d’euros annuels. On passerait donc de 75 millions d’euros, ce qu’il touche maintenant, à 30 millions », rapporte Jordi Jota, journaliste pour ladite émission.

C’est donc un énorme sacrifice que le Barça propose à Messi de faire. Reste à savoir quelle sera la position de la Pulga vis-à-vis de cette proposition.

M.F.