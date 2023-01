Le Barça célèbre son avance sur le Real à la façon « made in Regragui » (PHOTO)

L’expression fétiche du sélectionneur national, Walid Regragui, rendue célèbre pendant le Mondial 2022 et l’exploit historique des Lions de l’Atlas, commence à faire école, ici et ailleurs.

Ailleurs, en Espagne cette fois-ci, c’est le Barça qui a fait sienne l’expression en darija marocaine « Dirou niya », que l’on peut traduire par « Soyez de bonne foi », pour célébrer son avance au classement de la Liga sur son rival éternel, le Real Madrid.

Et c’est sur son compte Twitter en arabe que le célèbre club catalan a écrit « Dirou niya », illustrant la célèbre expression de Walid Regragui avec la photo des milieux de terrain Pedri et Frenkie de Jong.

Pour rappel, le jeune et compétent entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a acquis une célébrité internationale certaine. Et ce, grâce à ses réactions judicieuses et respectueuses envers toutes les sélections contre lesquelles le Maroc a joué ses sept matchs à Qatar, dont celui de la petite finale de la Coupe du monde 2022.

Quant à l’équipe de Barcelone FC, elle caracole en tête du classement provisoire de la Liga avec 47 points dans son escarcelle. Devançant ainsi de 5 points le Real de Madrid qui n’a pu faire que match nul (0-0) contre le Real Sociedad, dimanche dernier, 3ème du classement du championnat espagnol.

Larbi Alaoui