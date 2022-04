LDC: Walid Regragui s’exprime avant le choc Wydad-Belouizdad

L’entraîneur du Wydad Casablanca (WAC), Walid Regragui, a affirmé, vendredi, que son équipe est prête à affronter les Algériens du CR Belouizdad en quart de finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique de football, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et conforter, ainsi, leur avance (1-0) décrochée lors du match aller à Alger.

« Il va falloir finir ce que l’on a commencé en Algérie. On n’est pas encore qualifié. On sait que ce ne sera pas un match facile face au champion d’Algérie. Ce sera un match décisif », a fait savoir Regragui lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Nous respectons l’équipe adverse. Nous traversons une période incroyable où nous avons gagné plusieurs matchs contre le Zamalek d’Égypte, Petro Atletico d’Angola et l’Ettifak de Marrakech. C’est notre stratégie qui nous mène au succès, car nous nous répartissons bien sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Concernant la tactique qu’il va adopter samedi, l’entraîneur du Wydad a indiqué que l’équipe adverse va tenter de surprendre ses protégés dès le début du match, relevant que « ce qui importe est la façon de jeu de mon équipe qui doit être à la hauteur ».

Evoquant le soutien du public, Walid Regragui a estimé que « grâce aux supporters qui nous soutiennent, nous réussirons sûrement à décrocher le ticket de qualification ».

Il a par ailleurs fait savoir que trois joueurs seront absents contre le CR Belouizdad, à savoir Réda Jaadi et Moncef Chrachem, blessés, en plus de Jalal Daoudi expulsé au match aller, notant qu’« il n’y a pas de joueur clé au Wydad».

De son côté, l’entraineur du CR Belouizdad, Marcos Paquita a souligné que « nous n’avons rien à perdre. Nous avons bien analysé les points de faiblesse et de force de l’équipe adverse. A Casablanca, il y aura un autre match que nous pouvons gagner ». Et d’ajouter « ce sera un grand match et nous sommes concentrés pour défendre nos chances».

S.L. (avec MAP)