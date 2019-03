LdC: Voici les clubs qualifiés pour les quarts de finale

Les derniers matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont eu lieu ce mercredi 13 mars 2018. Les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la LdC sont désormais connus. Le tirage au sort aura lieu vendredi 15 mars 2019.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale :

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Tottenham

FC Barcelone

Juventus

Ajax

FC Porto

Your 2018/19 #UCL quarter-finalists 🙌

Who are you backing to lift the 🏆? pic.twitter.com/dLLjJCEGq8

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019