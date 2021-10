LdC: revivez les buts du Wydad face aux Ghanéens de Hearts of Oak (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine de football, en renversant les Ghanéens de Hearts of Oak (6-1), dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte du deuxième tour préliminaire retour. Les réalisations des hommes de Walid Regragui ont été l’œuvre de Simon Msuva (5e et 62e), Ayman El Hassouni sur coup franc (8e), Achraf Dari (20e), Yahya Jabrane (38e s.p) et Ayoub El Amloud (49e).

Patrick Razak a inscrit le seul but des visiteurs à la 84e minute. Au match aller, disputé il y a une semaine à Accra, les Rouges se sont inclinés par 1 but à 0.

Pour le compte du même tour, le Raja de Casablanca (RCA) a accédé de son côté à la phase de poules en s’imposant, samedi à domicile, en match retour face aux Libériens du LPRC Oilers (2-0).

Les deux représentants du football marocain dans cette compétition avaient été exemptés du premier tour préliminaire.

S.L. (avec MAP)