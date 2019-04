LdC: Liverpool et Tottenham rejoignent le Barça et l’Ajax (VIDEOS)

Tottenham s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, à l’arrachée, malgré la défaite contre Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium (4-3).

C’était un match fou entre les deux géants anglais. Raheem Sterling a ouvert le score pour les Citizens dès les premiers instants de la rencontre (4e). La réaction de Tottenham n’a pas tardé. Son Heung-min a égalisé (7e) avant de doubler le score (10e). Bernardo Silva a remis les compteurs à zéro une minute après.

Toutefois, Sterling est parvenu à inscrire son doublé et le troisième but pour les siens à la 30e minute de jeu. Après la pause, Sergio Aguero a marqué le quatrième but pour Manchester City (59e).

Alors que tout le monde pensait que Man City allait se qualifier, Liorente a pu réduire la mise à la 73e minute de la partie et offrir ainsi la qualification pour les Spurs. Le match aller s’était soldé par une victoire de Tottenham (1-0).

De son côté, Liverpool a tranquillement réservé sa place pour la demi-finale après avoir battu le FC Porto sur ses terres (1-4). Les joueurs du club Portugais ont dominé les hommes de Jurgen Klopp mais sans marquer lors de la première période.

Les coéquipiers de Salah se sont montrés très dangereux en contre, notamment par le biais de l’Égyptein et Sadio Mané. Le Sénégalais a fini par trouver le chemin des filets à la 26e minute de jeu. La deuxième période était très serrée entre les deux équipes. Porto a tenté de réduire le score mais les Reds étaient très organisés en défense. Salah a inscrit le deuxième but pour Liverpool (65e) avant que Éder Militao ne réduise le score trois minutes plus tard. Firmino et Van Dijk ont par la suite enfoncé le clou (77′, 84′). Notons que le duel de l’aller a vu les Reds s’imposer sur le score de 2-0.

Des chocs alléchants attendent les mordus du ballon rond le 30 avril et le 7 mai prochain. Liverpool affrontera le FC Barcelone, tandis que Manchester City défiera l’Ajax Amsterdam.

