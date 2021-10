LDC: les Wydadis adressent un appel aux autorités

Les adhérents du Wydad de Casablanca ont appelé à ce que la présence du public soit autorisée lors du match retour contre les Ghanéens de Hearts of Oak, comptant pour la phase préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, les adhérents ont annoncé qu’une demande a été déposée pour trouver une formule afin de permettre aux supporters wydadis d’accéder aux tribunes, compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc, du bon déroulement de la campagne nationale de vaccination et de la baisse progressive des cas de contamination.

Le communiqué ajoute que les supporters sont impatients de retourner dans les tribunes, d’autant plus que l’équipe est sur le point de jouer des matches importants, dont le match retour contre Hearts of Oak. Les Wydadis entendent soutenir leur club comme l’ont fait les supporters ghanéens lors du match aller, où les autorités de leurs pays leur ont permis d’accéder aux tribunes suite à l’autorisation de CAF.

Les adhérents du Wydad soulignent ainsi l’importance de communiquer avec les autorités compétentes et la FRMF dans les plus brefs délais afin de se préparer au match et faire réussir le retour des supporters au stade dans le plein respect des mesures de précaution et d’organisation en coordination avec les autorités locales.

M.F.