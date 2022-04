LDC: l’ES Sétif et l’Espérance de Tunis se neutralisent (VIDEO)

L’Entente sportive de Sétif et l’Espérance sportive de Tunis se sont neutralisées en concédant le nul vierge lors du quart de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé vendredi soir sur la pelouse du stade 5 juillet 1962 d’Alger.

Le quart de finale retour, qui sera décisif pour les deux formations, aura lieu vendredi prochain au stade Hamadi Agrebi de Radès à Tunis.

Le vainqueur de ce quart de finale sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre Al-Ahly d’Egypte et le Raja Casablanca.

Pour ce qui est de ce vendredi soir, c’était un derby maghrébin qui mettait au duel une formation tunisienne expérimentée, rompue aux grands défis et capable de réaliser un bon résultat en terre algérienne, à un double vainqueur de l’épreuve (1988 et 2014) qui évoluera sur son terrain et devant son public.

Pour les Tunisiens, il fallait tenter de prendre option sur les demi-finales en ramenant un résultat positif de son déplacement en Algérie pour mettre un pied dans le dernier carré avant la manche retour.

L’ES Sétif espérait, de son côté, compter sur son public et de très bons joueurs dans ses rangs de à l’instar de Ryad Benayed, meilleur buteur de la compétition à ce jour, avec 5 réalisations, et des attaquants expérimentés comme Akram Djahnit et Abdelmoumen Djabou pour s’imposer à domicile.

En première mi-temps, les protégés du coach Radhi Jaidi avaient dominé le débat et s’étaient procuré pas moins de quatre occasions franches de but sans parvenir à les concrétiser.

Malgré la domination des Tunisiens, les Algériens ne s’étaient pas résignés à défendre, ripostant sérieusement aux offensives espérantistes sans parvenir à tromper le gardien Moez ben Cherifia, vigilant devant ses cages.

Le portier de l’ES Sétif, Abdelwaheb Sofiane, n’était pas en reste durant la première mi-temps, en ayant sauvé les siens de deux occasions de but manifestes, une première fois dès la 10e dans un face à face avec Mohamed Ali Ben Romdhane et une seconde attaque dans un deuxième face à face avec le Nigérian de l’Espérance, Kingsley Eduwo.

Les Algériens étaient, à leur tour, proches de l’ouverture du score à la 11 e par le biais de l’ailier Abderrahim Deghmoun qui ne trouvait pas le cadre et à la 34 e sur une action amorcée sur le côté droit, mais la tête de Riad Benayad est détournée par le portier tunisien Ben Chérifia.

Abdelmomen Djabou s’était, également, illustré à la 40 e sur un corner, mais sa tête a été brillamment détournée par le gardien sang et or.

En seconde période, l’Espérance se devait de faire valoir ses atouts offensifs et sa solidité défensive.

Mohamed Ali Ben Hamouda remplaçait le Nigérian Kingsley Eduwo en attaque en quête d’une efficacité perdue devant les cages.

Dans la foulée, le coach sang et or Radhi Jaidi lançait le Libyen Hamdou El Houni à la place de l’autre nigérian Anayo Iwuala dans l’optique de pouvoir profiter de la vivacité de la rapidité d’exécution du libyen.

Profitant de ce sang nouveau injecté dans le jeu, les Espérantistes se procurent deux nouvelles occasions dangereuses à la 52 e et 60 e sans parvenir à tromper le vigilant portier Sétifien Khedhairia.

La sortie sur blessure du Marocain Sabir Bougrine corsait encore plus les affaires de la formation tunisoise. Rached Arfaoui faisait alors son entrée en jeu.

De leur côté, l’ES Sétif poussait davantage pour surprendre son adversaire. Les montées sur le flanc droit de Haouari Ferhani et Ahmed Kandoussi mettaient les Tunisiens à rude épreuve, notamment, lors des dix dernières minutes de jeu.

Kandoussi et le Libyen Ibrahim Boudabous, fraîchement débarqués, manquaient de peu l’ouverture du score sur deux occasions qui étaient susceptibles de changer la donne en fin du match.

La dernière occasion du match était, elle, espérantiste : Ghaylène Chaalali avait failli arracher la victoire sur un tir des 23 mètres, mais son ballon touché par un défenseur était stoppé par l’incontestable homme du match, le portier Sétifien Khdhairia.

S.L. (avec MAP)