LDC: les mesures de la Wilaya avant les matchs du Raja et du Wydad

La wilaya de la région Casablanca-Settat a annoncé, mercredi, la mise en place d’une série de mesures pour faciliter l’achat des tickets et mieux gérer l’accès au complexe sportif Mohammed V, dans le cadre des matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Dans un communiqué, la Wilaya de la région Casablanca-Settat souligne que « dans le cadre des préparatifs préventifs aux matchs retour des quarts de finale de la ligue des champions d’Afrique que va accueillir le complexe sportif Mohammed V, une réunion de coordination s’est tenue ce mercredi au siège de la Wilaya sous la présidence du Wali de la région, et en présence des services sécuritaires concernés et des présidents du WAC et du Raja outre le directeur général de la société de développement local (SDL) Casablanca Events et Animation ».

Selon la même source, cette rencontre « a été consacrée à l’examen des différents points relatifs aux aspects organisationnels de ces matchs, notamment la vente des tickets et l’accès au stade ». Il a ainsi été décidé de prendre des mesures immédiates pour faciliter l’opération d’achat des tickets et élargir l’offre en utilisant la vente en ligne tout en maintenant les points de ventes actuels.

Concernant l’accès au stade des spectateurs dont le nombre a été limité à 42.000, la wilaya indique la mise en place de plusieurs mesures portant notamment sur le renforcement du contrôle des tickets et l’encadrement de l’opération d’accès au stade pour préserver la sécurité du public.

A cette occasion, les autorités locales appellent les supporters à respecter rigoureusement les mesures mises en place et exprimer leur soutien à leurs clubs de manière civilisée.

S.L. (avec MAP)