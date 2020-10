LDC: le WAC vise la remontada face à Al Ahly

Le Wydad de Casablanca affronte, ce vendredi, le club égyptien d’Al Ahly, en demi-finale retour de la ligue des champion d’Afrique. Les Rouge et Blanc avaient perdu en match aller par deux buts à zéro.

L’entraîneur Argentin Miguel Gamondi a déclaré toutefois que le club tentera de défendre toutes ses chances et décrocher le ticket vers la finale. D’autant plus qu’avec le retour de certains piliers de l’équipe, qui étaient absents pour cause de blessure, comme Cheikh Comara, la formation du Wydad sera renforcée.

L’équipe est donc bien déterminée à rattraper le retard accumulé lors du match aller, et effectuer une remontada.

A noter que le coup d’envoi de cette rencontre, qui se jouera au stade international du Caire , sera donné à 20 heures.

M.F.