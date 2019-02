LdC: le Real et Tottenham mettent un pied en quarts (VIDEOS)

Le Real Madrid a assuré l’essentiel face à l’Ajax Amsterdam en s’imposant (2-1), en match comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce match a eu lieu à la Johan Cruyff ArenA.

Le Real a ouvert le score à la 60e minute de jeu par Karim Benzema. Hakim Ziyech a marqué le but d’égalisation de l’Ajax à la 75e minute. Marco Acensio a doublé la mise pour les Madrilènes à la 87e minute.

L’autre match qui s’est déroulé au stade de Wembley entre Tottenham et le Borussia Dormund, a connu la victoire écrasante des Spurs (3-0). Heung-Min Son a ouvert la marque à la 47e minute, avant que Jan Vertonghen n’enfonce le clou à la 83e minute. Fernando Llorente a mis la cerise sur le gâteau en inscrivant le 3e but des siens trois minutes plus tard.

A.K.A.