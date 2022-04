LDC: le Raja porte plainte contre l’arbitrage (PHOTO)

Victime d’une véritable injustice arbitrale sur un penalty sifflé en faveur des Egyptiens, le Raja Casablanca a déposé dimanche soir une plainte auprès de la Confédération africaine de Football (CAF).

Alors que le score était de 0-0 à la 10e minute de jeu, l’arbitre Congolais Jean-Jacques Ndala avait été appelé à revoir une action litigieuse à la VAR. Après consultation de la vidéo, l’arbitre a indiqué le point de penalty devant la stupéfaction la plus totale des Verts. Le ballon avait clairement touché la cuisse du joueur et non pas sa main.

Le Raja critique également l’attitude de l’arbitre de touche qui a attrapé le cou du joueur Mohamed Zrida sur l’une des actions du match. Par ailleurs, les responsables du Raja estiment que l’arbitre de la rencontre a fermé les yeux sur une expulsion claire du joueur Percy Tau.

Rappelons que le match retour entre les deux équipes se déroulera le vendredi prochain à 22 h au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

S.L.