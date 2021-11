LdC: le PSG qualifié pour les 8es malgré sa défaite face à Man City (VIDEO)

Manchester City a renversé le Paris SG mercredi (2-1) pour le compte du groupe A de la Ligue des champions, où les deux adversaires ont assuré leur place en huitièmes.

Dominé et battu à l’Etihad Stadium, le PSG s’est assuré une dixième participation consécutive aux huitièmes de C1 en profitant de la défaite, au même moment, du Club Bruges contre le RB Leipzig (5-0).

Avec huit points, les Parisiens ne peuvent plus être rejoints par les Allemands et les Belges (4 pts chacun), mais ne peuvent pas rejoindre non plus les Mancuniens (12 pts), assurés de la première place du groupe et donc d’un tirage au sort protégé pour les huitièmes.

DM