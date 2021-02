LDC : le match Wydad-Kaiser Chiefs de nouveau reporté

La commission des compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de reporter le match du Wydad contre l’équipe sud-africaine de Kaiser Chiefs. Le match, comptant pour la première manche de la phase des groupes de la ligue des champions, était prévu vendredi prochain au Caire.

Un communiqué de la commission indique que le match a été reporté au 28 février courant, vu qu’il n’était pas possible d’organiser le match entre le 16 et le 19 février. Ainsi, une nouvelle date a été fixée après négociations avec toutes les parties concernées.

Le communiqué ajoute que la fédération égyptienne est priée de confirmer le stade accueillant le match, et l’heure du coup d’envoi, rappelant que les désignations officielles du match sont maintenues et que l’équipe hôte est tenue de faire les réservations de vol nécessaires des arbitres et des commissaires du match, ainsi que toutes les questions logistiques, conformément aux règles de la compétition.

M.F.