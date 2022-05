Petro-Wydad: le magnifique but de Yahya Jabrane (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca, en déplacement à Luanda pour affronter Petro Atletico en marge des demi-finales de la Ligue des champions, a fini la première mi-temps sur le score de 2 à 0.

Le second but des Rouges et Blanc a été inscrit par Yahya Jabrane à la 45ème minute de jeu alors que le premier a été marqué par Ayoub El Amloud à la 16ème minute.

Cette rencontre est officiée par l’arbitre algérien Mustapha Gherbal, assisté par ses compatriotes Mokrane Ghorari et Abdelhak Ait Chaabeli.

Le match est retransmis sur BEIN Sports HD3.

S.L.