LdC: la sanction est tombée pour Sergio Ramos

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a été lourdement sanctionné par l’UEFA. Il a écopé de deux matchs de suspension après avoir laissé entendre dans des déclarations aux médias espagnols qu’il a délibérément reçu un avertissement face à l’Ajax en Ligue des Champions pour se “débarrasser des cartons” et annuler la possibilité d’une suspension en quarts de finale en cas de qualification.

L’international espagnol de 32 ans sera donc absent lors du match retour face à l’Ajax Amsterdam, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, prévu le 5 mars prochain. Sergio Ramos manquera également le match aller des quarts de finale de la LDC en cas de qualification du Real Madrid.

Après avoir pris conscience de la gravité de ses déclarations, Ramos est ensuite revenu sur ses propos à travers un message sur Twitter, mais le mal est fait. “Ne pas être présent au match retour me blesse plus que quiconque. Je n’ai pas forcé le carton jaune face à l’Ajax, comme je ne l’avais pas fait contre l’AS Rome en phase de poules de la LDC”, a écrit le défenseur de 32 ans. Et d’ajouter: “Je vais soutenir mon club depuis les tribunes comme tous les autres fans”.

En décembre 2017, son coéquipier Dani Carvajal avait été suspendu pour deux matches après avoir écopé volontairement d’un carton jaune.

A.K.A.