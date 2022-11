LDC Féminine: revivez le sacre de l’AS FAR (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a remporté son premier titre de la Ligue des champions d’Afrique féminine à la faveur de sa large victoire face aux Sud-africaines de Mamelodi Sundowns sur le score de 4 buts à 0, en finale disputée dimanche soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Fatima Tagnaout a ouvert la marque en transformant un penalty (15e), avant qu’Ibtissam Jraidi ne creuse l’écart grâce à un hat trick (53 e , 87 e et 90e+1).

Dès la 5e minute Ibtissam Jraidi a sérieusement menacé les filets de Mamelodi Sundowns, mais son tir est passé à côté.

Gonflées à bloc par leur qualification en finale, les Militaires se sont montrées audacieuses en attaque pour ouvrir la marque avec des incursions dans la surface de réparation par Jraidi et Fatima Tagnaout.

De leur côté, les Sud-africaines de Mamelodi Sundowns ont mis tout leur poids en attaque pour tenter de mettre le bloc défensif de l’AS FAR sous pression sans parvenir toutefois à le défaire.

Une faute dans le carré de Mamelodi Sundowns a donné un penalty en faveur des Militaires, transformé avec succès par Fatima Tagnaout à la 15e minute.

Lors de la première mi-temps, la défense des Militaires s’est illustrée malgré la persévérance des Sud-africaines qui ont multiplié les interventions musclées avec deux cartons jaunes et un rouge attribué à Rhoda Mulaudzi (33e).

De retour des vestiaires, Zanele Nhlapo de Mamelodi Sundowns a également écopé d’un carton rouge (53e), une infériorité numérique que l’AS FAR a exploitée en creusant l’écart par le biais d’Ibtissam Jraidi (53 e ).

Malgré leur avance, les Militaires ont tenté de creuser davantage l’écart pour consolider leur avance, tout en maintenant leur bloc défensif compact.

Leurs efforts n’ont pas été vains avec deux réalisations encore signées par Ibtissam Jraidi (87 e et 90 e +1), brillamment servie par Fatima Tagnaout.

Devant un public qui n’a cessé d’encourager les Dames de l’AS FAR, les protégées de Mohammed Amine Alioua ont réussi à décrocher le titre, faisant du Maroc le premier pays dont les clubs sont simultanément détenteurs des ligues des champions africaines dames et hommes.

La cérémonie de remise du trophée à l’AS FAR a été marquée par la présence, notamment, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe.

S.L.