LDC: Cristiano Ronaldo critiqué après la défaite de la Juve

Les temps sont durs pour Cristiano Ronaldo. La Juventus s’est inclinée, mercredi, hors de son terrain face au FC Porto (2-1) en 8e de finale. A la surprise générale, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé le chemin des filets. Sa performance décevante lui a valu une pluie de critiques de la part du public et de la presse.

Lors de son passage dans la chaîne youtube de Christian Vieri, l’ancien joueur du Real, de l’Inter, de l’AC Milan et de l’AS Rome, Antonio Cassano s’est montrée particulièrement critique envers le Portugais. « C’est vrai qu’il est un phénomène et qu’il a marqué des milliards de buts, mais j’ai toujours dit que ce serait difficile avec le football d’Andrea Pirlo. Il marque un but par match, certes, mais il a du mal avec les idées d’Andrea », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Il a toujours été un peu égoïste, il veut marquer, il ne se soucie de rien d’autre. C’est le genre de joueur qui ne vit que pour marquer. Il ne vit pas pour le jeu, il vit pour le but et, en ce moment, c’est de pire en pire « .

