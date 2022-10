LDC/Coupe de la CAF: Raja, Wydad… Le programme des clubs marocains

Les supporters du Wydad et du Raja de Casablanca, de l’AS FAR et de la Renaissance sportive de Berkane auront rendez-vous le weekend prochain avec les matchs de leurs clubs en Ligue des champions et en Coupe de la CAF.

Les Verts s’envoleront pour le Niger, où ils affronteront le samedi 8 septembre l’AS Nigelec au stade Général Seyni Kountché de Niamey, pour le 2ème tour préliminaire de la Ligue des champions.

Dimanche 9 octobre, le WAC se déplace au Nigéria pour croiser le fer avec les Rivers United au stade Adokiye Amiesimaka de Port Harcourt. Les matchs retour des deux clubs auront lieu une semaine après au complexe Mohammed V de Casablanca.

En coupe de la CAF, l’AS FAR va recevoir dimanche prochain le club guinéen d’Anglogold Ashanti GBS au complexe Moulay Abdellah de Rabat en marge du 2ème tour préliminaire de la compétition. De son côté, la RSB va affronter à domicile les Nigérians de Kwara United.

Les vainqueurs se qualifieront à la phase de groupes.

H.M.