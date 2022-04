LDC: ce qu’a dit Mosimane avant le match contre le Raja (VIDEO)

L’entraîneur du club égyptien d’Al Ahly SC, Pitso Mosimane, a déclaré que le Raja de Casablanca ne l’effraie pas, à quelques heures du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui opposera les deux équipes.

En conférence de presse, Mosimane a confié qu’il a disputé de grands championnats, et que lui et ses joueurs sont habitués à une ambiance impliquant une grande présence du public adverse. « Je respecte le Raja mais ni lui ni son public ne m’effraient. Et j’ai avec moi des joueurs internationaux expérimentés », a-t-il assuré.

Concernant la possibilité d’arriver aux penaltys, le Sud-Africain a souligné : « Nous avons un grand gardien, c’est El Shenawy. Lors de la finale de la Supercoupe, Zniti n’a arrêté aucun tir égyptien… Nous sommes toujours avantagés aux tirs au but ».

M.F.