LDC: ce qu’a dit l’entraîneur du WAC sur le but refusé d’El Karti

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Faouzi Benzarti, a critiqué les décisions arbitrales qui ont accompagné le match des Rouge et Blanc en quart de finale de la Ligue des champions contre le Mouloudia d’Alger. Le match s’est terminé sur un match nul (1-1).

En conférence de presse après la fin du match, Benzarti est revenu sur le but annulé d’El Karti en première mi-temps, fustigeant à l’occasion la CAF au sujet du VAR. « Nous nous adaptons bien naturellement aux lois de la CAF, car nous n’avons pas d’autre choix. Mais il était possible d’avoir le VAR en quarts de finale. Et même avec le VAR, nous ne sommes pas à l’abri », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Le VAR peut t’accorder tes droits par moments, mais elle peut aussi t’en priver. Et j’ai vécu cela maintes fois. Tout le monde a vu que le but était valable à 100%. Une équipe joue, se fatigue, marque un but légitime que l’arbitre décide d’annuler. Il est naturel que les joueurs et le staff réagissent parce que nous sommes des humains au final ».

Concernant le reste du match, le Tunisien a également déclaré : « Le Mouloudia a été un adversaire difficile, car atteindre les quarts n’est pas facile. Mais nous aurions pu avoir une chance de gagner la confrontation. Nous avons créé un ensemble d’occasions lors de contre-attaques, mais nous n’avons pas pu marquer ».

M.F.