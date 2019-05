LdC: ce qu’a dit Hakim Ziyech après la défaite de l’Ajax (VIDEO)

Hakim Ziyech est revenu dans une déclaration accordée à BeIN Sports sur la défaite de l’Ajax Amsterdam face à Tottenham en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions.

“Dans les vestiaires, il y avait un grand silence. Nous devons oublier cette mauvaise expérience. Ce qui est certain, c’est que nous allons revenir en force”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Nous devons être fiers de la saison qu’on a livrée et on était proche de la finale. Nous comptons remporter le titre du championnat. C’est notre principal objectif maintenant”.

Rappelons que Tottenham s’est imposé ce mercredi 8 mai face à l’Ajax Amsterdam (2-3) à l’Amsterdam Arena, en match comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Les Spurs ont ainsi rejoint Liverpool pour la finale.

A.K.A.