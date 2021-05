LDC: après l’élimination du PSG, Neymar sort de son silence

Suite à l’élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, Neymar a exprimé son mécontentement dans un post sur Instagram.

« Un sentiment difficile à écrire, je suis toujours très triste de notre défaite, mais fier de l’engagement de toute l’équipe. Nous avons fait de notre mieux », a-t-il écrit.

Et d’ajouter: « Malheureusement, notre meilleur n’a pas suffi. C’est une leçon à retenir pour grandir ».

Rappelons que Nasser Al-Khelaïfi avait demandé personnellement aux dirigeants du Barça de laisser tomber la piste Neymar. Toutefois, les informations émanant de l’Espagne et de la France laissent entendre que le Brésilien se rapproche de plus en plus du Barça.

Le journal catalan « Sport » avait rapporté que l’avenir de Neymar avec le PSG dépend du résultat du match PSG-Manchester United. La défaite du PSG pourrait pousser la star brésilienne à mettre fin à sa carrière en France et à ne pas renouveler son contrat.

A.Y