LDC : après le Covid, le Wydad menacé par Ebola (PHOTO)

Après la résolution de la crise du match WAC-Kaiser Chiefs en ligue des champions, le Wydad et de nouveau sous la menace d’une crise similaire. Pour rappel, l’équipe sud-africaine a été interdite d’entrer au Maroc, à cause de la propagation de la souche sud-africaine du Covid. La CAF a finalement convenu de reporter la rencontre et de la tenir en pays neutre. Le match aura finalement lieu vendredi prochain au Caire.

La même situation pourrait se répéter pour le match du WAC contre le Horoya de Conakry, la deuxième rencontre de la phase de poules de la LdC. Le Wydad accueille le club guinéen le 5 mars prochain. Toutefois, l’épidémie d’Ebola est de retour en Guinée.

Les autorités guinéennes ont, par ailleurs, tenu une réunion d’urgence à Conakry. Si la crise sanitaire se complique, les autorités marocaines peuvent de nouveau interdire au Horoya Conakry d’accéder au territoire national, et mettre le WAC en fâcheuse situation.

À noter que le Wydad s’est retrouvé au groupe C de la compétition, avec les Kaiser Chiefs d’Afrique du Sud, le Horoya Conakry de Guinée et Petro Luanda d’Angola.

M.F