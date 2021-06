LDC Africaine: le Wydad a une chance de jouer la finale

Le gouvernement sud-africain a interdit les voyages à partir et à destination du pays, à cause d’une quatrième vague de coronavirus.

Cette décision pourrait s’avérer fatale pour l’équipe de Kaizer Chiefs, qui dispute la finale de la Ligue des Champions d’Afrique à Casablanca le 17 juillet. En effet, le règlement de la CAF pourrait donner une chance au Wydad de disputer la finale, malgré l’élimination.

La matière 15 de l’article 11 du règlement de la CAF stipule que « toute équipe qualifiée pour la finale qui se retire avant la tenue du match pour une circonstance non contraignante sera remplacée par l’équipe qu’elle a éliminée en demi-finale ».

Citant un responsable de la CAF, le site égyptien Filgoal rapporte que la modification de la date et du lieu de la finale de la Ligue des champions n’est possible que s’il y a un « cas de force majeure » qui empêche la rencontre d’avoir lieu. Et la situation dans laquelle se trouve Kaizer Chiefs n’est pas considérée comme telle.

La source du site égyptien ajoute toutefois que même au cas où Kaizer Chiefs ne pourrait pas voyager et que la décision de l’Afrique du Sud ne soit pas considérée comme un « cas de force majeure », il est peu probable que l’article 11 soit activé pour faire jouer le Wydad.

M.F.