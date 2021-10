LdC africaine: la SNRT diffusera les matchs du Wydad et du Raja

La Société Nationale de Radio et de Télévision (SNRT) a fait savoir qu’elle diffusera les matchs aller comptant pour la phase préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique, entre le Raja et le club libérien de LRPC Oilers et entre le Wydad et les Ghanéens de Hearts of Oak.

Le compte Twitter officiel de la chaîne Arryadia a annoncé la diffusion du match du Wydad sur ses ondes le dimanche 17 octobre à 16h. Le match du Raja sera quant à lui diffusé sur Al Maghribia le même jour et à la même heure, apprend-t-on de même source.

Notons que vu les difficultés liées à l’organisation, le club libérien a préféré affronté le Raja au Maroc aussi bien pour la phase aller que la phase retour.

M.F.

