Laver Cup: Roger Federer et Rafael Nadal en larmes (VIDEO)

Roger Federer a officiellement pris sa retraite. Le tennisman suisse a déposé sa raquette après avoir joué un dernier double en compagnie de son rival et ami de toujours, Rafael Nadal.

Le dernier match de la carrière de Roger Federer s’est soldé par une défaite 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, en double avec Rafael samedi à Londres, contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe, pour la Laver Cup.

A la fin du match, l’on a pu voir les deux joueurs main dans la main, en larmes. Une séquence qui a touché les fans de Federer.

A.O.

They’re crying next to each other. Rafa, Roger. Please make it stop. 🥹 pic.twitter.com/srfP38tGIX

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 23, 2022