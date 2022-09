Laver Cup: Federer veut prendre sa retraite sur un double avec Nadal

Le Suisse Roger Federer a annoncé mercredi que le dernier match de sa carrière sera un double dans le cadre de la Laver Cup, dans lequel il espère être associé à l’Espagnol Rafael Nadal.

« C’est un évènement que je ne voulais pas perturber mais, dans le même temps, je connais mes limites et j’ai demandé à Bjorn Borg, si c’était possible de ne jouer qu’un double, et donc ce serait le vendredi soir », a indiqué la légende du tennis.

Le capitaine de l’équipe du « reste du monde », John McEnroe, et la direction du tournoi ont également donné leur accord, les six joueurs de chaque équipe devant en général jouer un ou deux des neuf simples prévus.

Six jours après avoir annoncé sa retraite prochaine, le joueur aux 20 titres en Grand Chelem a choisi, à 41 ans, ce match par équipe entre l’Europe et le reste du monde, à Londres, pour échanger ses dernières balles en compétition.

« Je me prépare pour un dernier double, on verra avec qui », a-t-il ajouté tout en faisant part de son souhait d’être compétitif pour ce dernier rendez-vous. Concernant la possibilité de le jouer en équipe avec le Matador espagnol, Feder a relevé que « ça pourrait être une situation assez unique si ça arrive ».

« On s’est battus si longtemps, mais il y a toujours eu ce respect entre nous. Nos familles, nos équipes de coaches s’entendent bien aussi », a-t-il souligné.

« Avoir été capable d’entretenir cette bonne relation, c’est aussi un beau message pour le sport et au-delà et pour cette raison, ce serait super que cela arrive. Ce serait un moment vraiment spécial », a-t-il conclu.

S.L. (avec MAP)