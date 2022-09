Laver Cup: Federer termine sa carrière sur une défaite en double avec Nadal (VIDEO)

Le dernier match de la carrière de Roger Federer s’est soldé par une défaite 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, en double avec Rafael samedi à Londres, contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe, pour la Laver Cup.

A 41 ans, et après 20 titres en Grand Chelem, le Suisse, qui avait annoncé il y a une semaine qu’il allait tirer sa révérence après 25 ans d’une carrière remarquable, après cette rencontre à Londres, en raison d’un genou droit qui le fait trop souffrir, n’a pu retenir ses larmes après le match.

Il a reçu l’hommage des 17.000 spectateurs de l’O2 Arena.

S.L. (avec MAP)

They’re crying next to each other. Rafa, Roger. Please make it stop. 🥹 pic.twitter.com/srfP38tGIX

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 23, 2022