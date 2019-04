L’autocar du Raja s’offre un relooking (PHOTOS)

L’autocar du Raja de Casablanca s’est refait une beauté. Le club vient de lever le voile sur le nouveau look de son bus via sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Après ce relooking bien mérité, on peut apercevoir le nom et le logo du club ainsi que des icônes de quelques titres remportés. Le tout accompagné du slogan: “70 years of glory” (soixante-dix ans de gloire).

Les fans des Verts ont apprécié le nouveau style de l’autocar de l’équipe. Les clichés publiés sur la page Facebook du Raja ont été largement partagés sur la Toile.

N.K