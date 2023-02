Laureus World Sports Awards: la sélection marocaine nominée dans la catégorie «révélation de l’année»

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football est nommée pour le titre de « révélation de l’année » au titre des Laureus World Sports Awards, dont la liste des différentes catégories a été dévoilée lundi.

Dans cette catégorie, les Lions de l’Atlas, qui ont créé l’exploit lors du dernier mondial au Qatar en terminant à la 4è place, sont candidats à cette distinction aux côtés du tennisman espagnol Carlos Alcaraz, l’athlète nigériane Tobi Amusan, le patineur artistique américain Nathan Chen, la joueuse de tennis russe Elena Rybakina et le golfeur américain Scottie Scheffler.

Pour le titre de « Sportif de l’année », six candidats ont été retenus. Il s’agit du basketteur américain Stephen Curry, de l’athlète suédois Armand Duplantis, du Français Kylian Mbappé et de l’Argentin Lionel Messi. La liste comprend également le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal et le pilote de F1 néerlandais Max Verstappen, lauréat l’an passé.

Chez les dames, l’athlète jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce sera en concurrence avec la nageuse américaine Katie Ledecky, l’athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone, la footballeuse espagnole Alexia Putellas, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin et la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek.

Des prix seront également attribués pour, entre autres, l’équipe de l’année, où figurent l’équipe de football masculine d’Argentine, l’équipe de football féminine d’Angleterre, l’équipe de rugby masculine de France, Golden State Warriors, Real Madrid et Red Bull Racing.

Quant à la catégorie « Retour de l’année », elle comprend le pilote de moto italien Francesco Bagnaia, le footballeur danois Christian Eriksen, l’athlète norvégien Jakob Ingebrigtsen, le basketteur américain Klay Thompson, la coureuse cycliste néerlandaise Annemiek van Vleuten et le golfeur américain Tiger Woods.

Les nommés ont été déterminés par un panel de 1.400 membres issus des médias du monde entier. Les 71 membres de la Laureus World Sports Academy, à savoir des anciens champions sportifs, détermineront les vainqueurs de ces prix qui existent depuis 2000.

Les Laureus World Sports Awards sont des récompenses sportives internationales décernées chaque année à des athlètes, toutes disciplines confondues, qui ont le plus marqué le monde du sport l’année précédente, mais aussi à des associations ou personnes qui promeuvent le sport dans un but caritatif. Ces distinctions sont remises lors d’une cérémonie organisée par la Fondation Laureus.

